«Ощутимые удары»: генерал о последствиях атаки РФ на энергообъекты Украины Генерал Липовой: Украина долго не сможет оправиться после атаки России на ТЭЦ

Украина столкнется с долгосрочными трудностями в результате атаки России на объекты теплоэлектроцентрали, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это окажет влияние на боеспособность ВСУ на передовой.

Наши удары по энергосистеме Киева, особенно по той, которая обеспечивает оборонные заводы и промышленность, наносят очень серьезный урон. Для украинцев это очень ощутимые атаки, после которых они еще долго не смогут оправиться. Это сразу же скажется на их активности и экономике непосредственно по обеспечению ВСУ в зоне боевых действий. Поэтому наша армия делает все, чтобы на дальних подступах нейтрализовать, предупредить и обезвредить весь этот киевский потенциал, который они направляют против России, — отметил Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 22 октября российские военные провели массированную атаку на военные объекты Украины, используя дроны «Герань» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным канала, повреждения получили ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и аэродром в Василькове. Минобороны России информацию не комментировало.