Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:11

«Ощутимые удары»: генерал о последствиях атаки РФ на энергообъекты Украины

Генерал Липовой: Украина долго не сможет оправиться после атаки России на ТЭЦ

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Украина столкнется с долгосрочными трудностями в результате атаки России на объекты теплоэлектроцентрали, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это окажет влияние на боеспособность ВСУ на передовой.

Наши удары по энергосистеме Киева, особенно по той, которая обеспечивает оборонные заводы и промышленность, наносят очень серьезный урон. Для украинцев это очень ощутимые атаки, после которых они еще долго не смогут оправиться. Это сразу же скажется на их активности и экономике непосредственно по обеспечению ВСУ в зоне боевых действий. Поэтому наша армия делает все, чтобы на дальних подступах нейтрализовать, предупредить и обезвредить весь этот киевский потенциал, который они направляют против России, — отметил Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 22 октября российские военные провели массированную атаку на военные объекты Украины, используя дроны «Герань» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным канала, повреждения получили ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и аэродром в Василькове. Минобороны России информацию не комментировало.

СВО
Украина
Россия
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
В Генштабе рассказали, будут ли резервистов привлекать к СВО
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.