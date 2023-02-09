Орбан отказался рукоплескать Зеленскому Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому перед совместным фото лидеров ЕС

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе. На кадрах видно, как украинский лидер вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем подходит к главам стран — членов ЕС. Все начали аплодировать президенту, за исключением стоящего в центре Орбана.

1 февраля Орбан поставил под сомнение возможность победы Украины в конфликте с Россией, а также ее жизнеспособность как суверенного государства. По его мнению, необходимо убедить Киев как можно скорее перейти от боевых действий к переговорам.

До этого премьер Венгрии заявил, что президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте с Киевом, поскольку не может себе этого позволить. Украина же превратится в неуправляемые развалины, поэтому Западу не стоит претендовать на нее как приз. После этого высказывания премьера в МИД Украины заявили, что посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдьярто будет вызван для дачи объяснений.