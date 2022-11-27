Орбан объяснил, зачем Европе нужна независимая Украина Орбан: сохранение независимости Украины нужно для безопасности Европы

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Европе нужна независимая Украина, поскольку ее суверенитет гарантирует безопасность на континенте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что страны Европы едины в этом мнении, однако санкционная политика у разных государств расходится, передает 24.hu.

Европа едина в этой цели, самое главное, что Россия не представляет угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина, — пояснил Орбан.

По его словам, Венгрия продолжит обсуждать санкции против России с другими государствами Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине. По его мнению, завершение боевых действий поможет остановить экономический и энергетический кризис. Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Он отметил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако страна против присоединения к каким-либо договоренностям о совместном финансировании.