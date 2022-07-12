Опубликованы фото последствий удара по Новой Каховке

Фото: lug-info

Telegram-канал Mash опубликовал фото последствий недавнего ракетного удара ВСУ по населенному пункту Новая Каховка. Сообщалось, что украинские войска применили РСЗО Himars производства США. По последним данным, погибли семь человек и еще около 60 получили ранения.

Удар по Новой Каховке был нанесен вечером 11 июля. В результате были разрушены жилые постройки, а также взорвались склады с селитрой. Кроме домов, повреждены рынок и больница. Кроме того, уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарной помощи.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что число жертв и пострадавших еще может возрасти, поскольку множество людей остаются под завалами, а также заблокированными в своих жилищах. Он также заявил, что удар по городу был нанесен по приказу президента Украины Владимира Зеленского.