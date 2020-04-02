Оптовый рынок под Парижем превратят в морг из-за коронавируса

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Одно из зданий крупнейшего оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг из-за распространения коронавируса и увеличения числа умерших в результате заражения инфекцией.

Это решение принято для того, чтобы разгрузить региональные ритуальные службы, столкнувшиеся с ростом смертей из-за эпидемии коронавируса, — передаёт газета La Parisien.

Издание уточняет, что летом 2003 года из-за сильнейшей жары власти уже прибегали к такой мере. Тогда ангар площадью четыре тысячи квадратных метров был подготовлен под размещение 700 тел.

К настоящему времени число подтверждённых случаев заражения COVID-19 во Франции составляет 56 989, число жертв болезни — 4032.

Ранее NEWS.ru писал, что торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo в Мадриде будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса. Это связано с высокой загруженностью похоронных бюро. В настоящий момент здание закрыто для посетителей из-за карантина. Центр находится недалеко от полевого госпиталя, размещённого в выставочном комплексе ИФЕМА. Здание оборудовано катком площадью 1,8 тысячи кв. м.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.