https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Украинская оппозиция потребовала от партии Зеленского передать контроль над несколькими ключевыми комитетами Верховной рады. Таким образом предполагается контролировать действия власти и правительства, заявил представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пузанов.

По его словам, такое право закреплено в законодательстве страны. Политическое движение, уточнил он, рассчитывает на влияние в комитетах по бюджету, регламенту и по вопросам свободы слова. Но этим желания членов партии не ограничены.

Оппозиция всегда в демократическом обществе получает право делегировать своего представителя в состав руководства парламента, то есть получить должность вице-спикера, — сказал Пузанов в эфире телеканала « 112. Украина ».

Он выразил надежду на то, что у партии Зеленского «хватит воли и демократических принципов», чтобы признать за оппозицией право на комитеты и на руководство в составе президиума Верховной рады.

Ранее, как писал News.ru, лидер движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал украинские власти договариваться с Россией по газу. Только это, по его словам, может помочь выйти из кризиса.