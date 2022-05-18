«Они не вышли»: Пушилин о главарях украинских боевиков на «Азовстали» Пушилин заявил, что главари украинских боевиков пока остались на «Азовстали»

Фото Илья Питалев/РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что командиры украинских подразделений самого высокого звена пока не вышли с завода «Азовсталь», передаёт ТАСС. Всего за минувшие сутки белый флаг на мариупольском комбинате подняли 959 украинских военных.

На данный момент командиров самого высокого звена нет, они не вышли [с завода «Азовсталь»]. Но это пока, — заявил Пушилин.

Пушилин ранее сказал, что судьбу сдавшихся украинских бойцов с «Азовстали» решит международный трибунал.

15 апреля член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что Международный общественный трибунал по Украине начал собирать информацию о военных преступлениях в освобождённых районах ЛНР. Он добавил, что поток информации о военных преступлениях очень большой.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 959 украинских военных.