https://static.news.ru/photo/7f02c524-6ffc-11ea-ac40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

В Оксфордском университете объявили о начале испытаний вакцины против коронавируса. Для этого научный центр ищет добровольцев, готовых протестировать на себе инъекции.

Эксперимент продлится шесть месяцев, к нему допустят только здоровых жителей региона долины Темзы в возрасте от 18 до 55 лет. Тестирование вакцины рассчитано на шесть месяцев. Его участникам путём случайного выбора введут инъекции либо настоящей вакцины, либо препарата-плацебо, пишет РИА Новости.

В университете отметили, что у порядка 80% заболевших коронавирусом заболевание протекает в лёгкой форме и не требует специального лечения, однако у одного из шести пациентов инфекция может перерасти в серьёзную болезнь.

По данным на утро 27 марта, более 538 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, 24,2 тысячи умерли, свыше 124 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 38 человек. Умерли два пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что быстрое завершение пандемии COVID-19 возможно, только если случится «биологическое чудо». Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.