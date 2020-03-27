https://static.news.ru/photo/b1b4a3bc-6fdd-11ea-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Быстрое завершение пандемии COVID-19 возможно, только если случится «биологическое чудо». Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По её словам, под таким чудом она подразумевает внезапное ослабление вируса при переходе от человека к человеку и наступление тёплой погоды на длительный срок, сообщает РИА Новости.

Может оказаться, что дни станут тёплыми и в дневное время начнётся более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса — он «высыхает» на солнце, — отметила Баранова.

По мнению биолога, ослабление коронавируса также возможно, если он начнёт мутировать и станет менее «злым», а значит, снизится число тяжёлых случаев заболевания.

Если биологического чуда не случится, то, считает Баранова, человечеству следует надеяться на вакцину от этого вируса. Международная система здравоохранения способна найти её и наладить быстрое производство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от коронавируса почти в 4,5 раза выше среди людей, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли учёные из Китая, проводившие исследования в народной больнице Уханьского университета. Специалисты отметили, что у людей с болезнями сердца в десять раз чаще, чем у остальных, развивались тяжёлые формы пневмонии.