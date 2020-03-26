https://static.news.ru/photo/199245ac-6fb6-11ea-8e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертность от коронавируса больше почти в 4,5 раза среди людей, которые страдают от заболевания сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли учёные из Китая, проводившие исследование заражённых в Народной больнице Уханьского университета.

Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации, — говорится в исследовании.

Специалисты отметили, что у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжёлые формы пневмонии. Причиной этого названа работа ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные в Китае выяснили, какая болезнь чаще всего встречалась у людей, умерших от коронавируса. Исследование показало, что жертвы пандемии как правило страдали от повышенного давления. Гипертония наблюдалась у 38% инфицированных китайцев. Вирус способен вызвать системное воспаление и усугубить его течение у людей с хронической гипертонией.