Смертность от коронавируса больше почти в 4,5 раза среди людей, которые страдают от заболевания сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли учёные из Китая, проводившие исследование заражённых в Народной больнице Уханьского университета.
Результаты их работы
Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации, — говорится в исследовании.
Специалисты отметили, что у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжёлые формы пневмонии. Причиной этого названа работа ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные в Китае выяснили, какая болезнь чаще всего встречалась у людей, умерших от коронавируса. Исследование показало, что жертвы пандемии как правило страдали от повышенного давления. Гипертония наблюдалась у 38% инфицированных китайцев. Вирус способен вызвать системное воспаление и усугубить его течение у людей с хронической гипертонией.
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