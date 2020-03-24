Учёные в Китае выяснили, какая болезнь чаще всего встречалась у людей, умерших от коронавируса. Исследование показало, что жертвы пандемии как правило страдали от повышенного давления.
Гипертония наблюдалась у 38% инфицированных китайцев,
Ранее NEWS.ru сообщал, что выявление коронавируса возможно с помощью двух видов тестов. Один направлен на поиск наличия вируса в организме, второй ищет антитела, которые вырабатываются при заражении. Первым видом тестов в настоящее время пользуются в России, второй вид только создаётся компанией DRD Biotech. Его планируют запустить в производство в июне 2020 года.
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