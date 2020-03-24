https://static.news.ru/photo/49d68678-6e40-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные в Китае выяснили, какая болезнь чаще всего встречалась у людей, умерших от коронавируса. Исследование показало, что жертвы пандемии как правило страдали от повышенного давления.

Гипертония наблюдалась у 38% инфицированных китайцев, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что в России от неё страдает практически каждый второй взрослый человек. Вирус способен вызвать системное воспаление и усугубить его течение у людей с хронической гипертонией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выявление коронавируса возможно с помощью двух видов тестов. Один направлен на поиск наличия вируса в организме, второй ищет антитела, которые вырабатываются при заражении. Первым видом тестов в настоящее время пользуются в России, второй вид только создаётся компанией DRD Biotech. Его планируют запустить в производство в июне 2020 года.