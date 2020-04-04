Около 600 военных заразились коронавирусом во Франции

https://static.news.ru/photo/edddeb44-764c-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 600 французских военнослужащих заразились коронавирусом. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Примерно 600 наших военных заразились COVID-19. Это соответствует масштабу, ведь он изменяется. Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом приспосабливаем боевые порядки, — цитирует Парли газета Progres.

По её словам, состояние боевой готовности при этом не пострадало.

Парли также напомнила, что ранее от коронавируса умер гражданский сотрудник ВС Франции и ещё четверо военнослужащих заразились.

Всего в стране госпитализировано с коронавирусом 27 432 пациента, в тяжёлом состоянии находятся 6662. Излечились более 14 тысяч человек, за прошедшие сутки — 1580.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Франции заявили о смерти 588 человек от COVID-19 за последние сутки. Общее число умерших в стране составляет 6507 человек.