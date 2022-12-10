Один человек погиб при стрельбе в центре Дрездена

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В центре Дрездена произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. По подозрению в совершении вооруженного нападения задержан 40-летний житель Германии, сообщает газета Bild.

Подробности произошедшего пока не раскрываются, информации о личности погибшего и подозреваемого в стрельбе нет. По сведениям издания, каких-либо экстремистских заявлений со стороны злоумышленника не было.

Центр Дрездена перекрыт полицией. Расположенный там рождественский рынок будет закрыт в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Барретуш произошла массовая драка со стрельбой в торговом центре. В результате погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Поводом для конфликта послужил проигрыш национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

В конце ноября в США работник Walmart Андре Бинг застрелил шесть человек и покончил с собой. Пистолет он приобрел легально в то же утро. По данным СМИ, бойню он устроил из-за насмешек коллег, которые сравнивали его с известным в стране серийным убийцей.