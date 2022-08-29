Очевидцы сообщают о попадании в Ингульский мост в Николаеве

Фото: Георгий Долгопский/wikimedia.org

Ингульский мост (Николаев)

Очевидцы сообщают о попадании в Ингульский мост в Николаеве. В сети появилось видео на котором снаряд попадает под мост и машины в спешке покидают дорожное полотно путепровода.

Ранее 29 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо была пробита при обстреле ВСУ.

Глава ВГА Энергодара Александр Волга также отметил, украинская сторона обстреляла Энергодар. На этот раз удары пришлись по дачному сектору. Все службы города в боевой готовности, очаги возгораний локализованы, добавил он.

Последний раз ВСУ атаковали Энергодар 27 августа. По словам члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова, украинские войска из артиллерии обстреляли береговую линию города. Всего произошло 20 ударов — пять из них в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).