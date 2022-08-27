ВСУ обстреляли Энергодар Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что ВСУ обстреляли Энергодар

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова атаковали Энергодар, сообщил в эфире «Соловьев Live» член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время идет артиллерийский обстрел береговой линии города. Всего произошло 20 ударов — пять из них в сторону Запорожской АЭС, отметил он.

В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб, — сказал Рогов.

Он отметил, что «обстрел еще не окончен» и повреждения не оценены.

Запорожская атомная электростанция расположена рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. С марта она находится под контролем Вооруженных сил России.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

За последнее время станция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает регулярные атаки города и прилегающей к нему территории станции. В частности, обстрелам подвергается Антоновский мост.