Специалистам МАГАТЭ пообещали безопасность на ЗАЭС Макрон: МАГАТЭ получило гарантии безопасности от РФ и Украины для отправки на ЗАЭС своих специалистов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Франция и Международное агентство по атомной энергетики (МАГАТЭ) получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки специалистов агентства на территорию Запорожской АЭС, цитирует слова французского президента Эммануэля Макрона агентство РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее провел переговоры на эту тему с президентом России и главой Украины.

Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена, — заявил лидер Франции, отвечая на вопросы журналистов в Алжире.

19 августа, впервые за долгое время, состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой разговора стала ситуации на Украине, особенно вопрос безопасности Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули необходимость скорейшего визита на станцию миссии МАГАТЭ. Кроме того, Путин напомнил о ракетном обстреле ВСУ СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Российский лидер подчеркнул, что ожидает визита экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста к территории обстрелянного украинскими войсками СИЗО.