В Запорожье опасаются срыва Киевом визита МАГАТЭ на ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что Киев может устроить провокацию в ходе визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинская сторона может устроить провокацию во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом Россию, заявил в эфире «Соловьев Live» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению,

И мы прекрасно понимаем, что они (украинская сторона. — NEWS.ru) могут «всадить в спину» этой миссии инспекции (МАГАТЭ. — NEWS.ru), из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «вот, Россия обстреляла», — сказал он.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Он утверждает, что Россия ответственна за тяжелое положение ЗАЭС и тем самым шантажирует украинское руководство. Зеленский предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.