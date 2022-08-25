Названы сроки визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Bloomberg: эксперты МАГАТЭ хотят посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября

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Делегация Международного агентства по атомной энергии хочет посетить Запорожскую АЭС ​​до 5 сентября, сообщает Bloomberg. До начала спецоперации РФ МАГАТЭ планировало 5 сентября направить экспертов на станцию для проведения первой за 16 лет оценки безопасности. Миссия должна была продлиться две недели.

МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, когда уже запланирована двухнедельная международная миссия для проверки систем безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции. По словам официальных лиц, эта проверка была запланирована до начала войны шесть месяцев назад и должна была стать первой оценкой безопасности Запорожья за 16 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки состояния станции после обстрелов.

Включение экспертов по безопасности позволит агентству потенциально провести экспертно-медицинскую оценку обстрела станции, которая может быть использована для привлечения атаковавших к ответственности, — отмечает агентство.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

Он отметил, что Россия несет ответственность за тяжелое положение Запорожской АЭС и тем самым шантажирует украинское руководство. Зеленский предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.