ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту

Фото: ТАСС

ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, сообщает URA.ru. По словам очевидцев, системы ПВО сбили большую часть ракет, однако несколько снарядов попали в мост. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале агентства, слышен момент прилета ракет по транспортному объекту. Под удар также попали дачи в районе кафе «Наири» за Антоновским мостом.

ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Очевидцы говорят, что системы ПВО сбили большинство ракет, но часть выпущенных снарядов попала в мост, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО отразили атаку ВСУ над подконтрольным ВС России Херсоном. Над городом было слышно около десяти залпов.

Накануне ВСУ попытались атаковать Антоновский мост в Херсонской области при помощи РСЗО HIMARS. Сработала система ПВО. Власти региона уточнили, что серьезных повреждений в результате ударов нет, за исключением отдельных попаданий в дорожное полотно, однако это некритично.