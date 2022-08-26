РИА Новости: над Херсоном прозвучало около десяти залпов ПВО

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Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку воздушных целей на подконтрольных Вооруженным силам России территориях Херсона. Как передает корреспондент РИА Новости, над городом было слышно около десяти залпов установок.

Над городом было слышно около десяти залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от противовоздушных ракет, — говорится в сообщении.

Некоторые источники утверждают, что слышали взрывы в стороне Антоновского моста. Накануне ВСУ попытались атаковать сооружение при помощи РСЗО HIMARS. Однако обстрелу помешала сработавшая система ПВО. Власти региона уточнили, что серьезных повреждений в результате ударов нет, за исключением отдельных попаданий в дорожное полотно, однако это некритично.

22 августа два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста. Удар по транспортному средству Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли из РСЗО HIMARS в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту пострадали не менее 15 человек. Обстрел велся для того, чтобы сорвать работы по восстановлению дорог. Сотрудники экстренных служб уверены, что украинская сторона работает по наводке, получаемой с американских спутников.