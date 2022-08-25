ВСУ вновь атаковали Антоновский мост под Херсоном

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он уточнил, что серьезных повреждений в результате ударов на объекте нет, за исключением отдельных попаданий в дорожное полотно. По его словам, они не критичны.

Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый, — сказал Стремоусов.

ВСУ обстреливают Антоновский мост уже не первый месяц. Ракетные удары наносятся в основном из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В настоящее время мост в силу повреждения полотна остается закрытым для движения.

22 августа два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста. Удар по транспортному объекту украинская армия нанесла из РСЗО HIMARS в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.

До этого сообщалось, что в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту пострадали не менее 15 человек. Обстрел производился, чтобы сорвать работы по восстановлению дорог. Сотрудники экстренных служб уверены, что украинская сторона работает по наводке, получаемой с американских спутников.