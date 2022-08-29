ВГА Запорожской области: при обстреле ВСУ повреждена крыша ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: крыша ЗАЭС была пробита украинским ударом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре

Крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо, была пробита при обстреле ВСУ, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС, – сообщил он.

Запорожская атомная электростанция расположена рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. С марта она находится под контролем Вооруженных сил России.

За последнее время российские СМИ неоднократно сообщали об обстрелах ЗАЭС, города и прилегающей к нему территории станции со стороны ВСУ. В частности, ранее агентство URA.RU написало, что обстрелам подвергается Антоновский мост.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.