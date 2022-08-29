Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Энергодар, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга в эфире Первого канала. По его словам, на этот раз удары пришлись по дачному сектору. Все службы города в боевой готовности, очаги возгораний локализованы, добавил он.

Буквально два часа назад на данный момент опять по городу был нанесен удар по дачному сектору, по береговой линии, у нас начался пожар, возгорание травы. Все службы приведены в боевую готовность, — сказал Волга.