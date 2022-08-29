Сотрудники МАГАТЭ намерены постоянно дежурить на Запорожской АЭС

Фото: AP Photo/ТАСС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на постоянной основе, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в составе отправляющейся на станцию миссии примерно полтора десятка представителей секретариата МАГАТЭ, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, — сказал Ульянов.

Он добавил, что на данный момент миссия во главе с Гросси находится на пути к Запорожской АЭС.

Да этого Гросси заявлял, что поездка представителей агентства на ЗАЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на объект обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Он также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ могут посетить ЗАЭС уже на этой неделе. Отмечается, что делегация агентства может привезти с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты.