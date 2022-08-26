WSJ: делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии посетят Запорожскую АЭС, вероятно, в начале следующей недели, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник. Отмечается, что делегация агентства может привести с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты.

Как заявил источник, даты «почти определены», однако по-прежнему прорабатываются детали поездки. Другой собеседник рассказал, что делегация отправится на ЗАЭС в начале следующей недели.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поездка представителей агентства на ЗАЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на объект обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев обстрелами ядерного объекта способствует срыву визита экспертов МАГАТЭ на территорию станции. По ее словам, СМИ широко распространили заявления пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика о ситуации на ЗАЭС, однако «не сказали ни слова об источнике угрозы» — вооруженных формированиях Украины, которые постоянно обстреливают электростанцию.