Алексей Сидоров

Власти Запорожья сообщили о втором за день обстреле Запорожской АЭС ВГА Запорожской области: ВСУ второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

11 августа 2022 в 16:41

Фото: РИА Новости

Окно здания около Запорожской атомной энергостанции, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ