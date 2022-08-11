Вооруженные силы Украины нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС при помощи реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он отметил, что удары были нанесены со стороны Днепропетровской области, из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, которые находятся под контролем ВСУ. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
Зафиксировано пять «прилётов» в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился. Ещё пять «прилётов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС, — рассказал Рогов.
Также он уточнил, что сотрудники АЭС не успели провести «пересменку», в результате чего утренняя смена атомщиков продолжит работу до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Утром 11 августа Рогов также сообщал об атаке украинских войск на Запорожскую АЭС и на город Энергодар. По его словам, система ПВО России успешно отразила эту атаку. Он добавил, что огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить любую военную деятельность вокруг нее. Он подчеркнул, что станция не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции и с нее должны быть выведены любой военный персонал и техника.