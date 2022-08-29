Названы сроки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС WSJ: миссия специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября

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Российский военнослужащий у Запорожской АЭС

Специальная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ правительства Украины. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала.

Миссия специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября, — передает издание.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ могут посетить ЗАЭС уже на этой неделе. Вероятною, делегация агентства привезет с собой необходимые устройства для определения уровня радиации.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники МАГАТЭ намерены мониторить ситуацию на ЗАЭС на постоянной основе. По его словам, в составе отправляющейся на станцию миссии примерно полтора десятка представителей секретариата МАГАТЭ, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а ее цели могут быть установлены уже в ходе посещения станции. Он добавил, что всем странам необходимо оказывать давление на Киев, чтобы Украина прекратила обстреливать ЗАЭС, подвергая всю Европу опасности.