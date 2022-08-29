Песков оценил роль миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Песков: РФ заинтересована в миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и принимала участие в ее подготовке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а ее цели могут быть установлены уже в ходе посещения станции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что всем странам необходимо оказывать давление на Киев, чтобы Украина прекратила обстреливать ЗАЭС, подвергая всю Европу опасности.

Россия заинтересована в этой миссии. Делегация, которая принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. <...> Еще раз повторяю: мы давно ждали эту миссию, считаем ее необходимой, — сказал Песков.

При этом речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, добавил пресс-секретарь президента. Он уточнил, что делегация МАГАТЭ приедет на АЭС из зоны, подконтрольной украинским силам, а в зоне своей ответственности Россия обеспечит экспертам всю необходимую безопасность.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что сотрудники МАГАТЭ намерены мониторить ситуацию на ЗАЭС на постоянной основе. По его словам, в составе отправляющейся на станцию миссии примерно полтора десятка представителей секретариата МАГАТЭ, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

Также сообщалось, что эксперты МАГАТЭ, вероятно, посетят ЗАЭС уже на этой неделе. Отмечается, что делегация агентства может привезти с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты.