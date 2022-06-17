Очевидцы сообщили о новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Утром в пятницу, 17 июня, Вооруженные силы Украины начали обстреливать Киевский район Донецка, пишут «Известия». Очевидцы поделились кадрами обстрелов жилых районов в социальных сетях.

На фото и видео, опубликованных местными жителями, видно, как прямо над жилыми домами поднимаются столбы черного дыма. Пока неизвестно, куда именно попали снаряды и привело ли это к погибшим и пострадавшим.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об очередных ударах по центру города. По его словам, в результате обстрела в районе Центрального универмага есть пострадавшие, повреждены три автомобиля и окна домов.

6 июня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в ДНР. Атаки велись на посёлки городского типа Владимирское и Никольское, под обстрел попали посёлок Степное в ДНР и Северодонецк в ЛНР. В этот же день в Киевском районе Донецка была обстреляна привокзальная площадь. В результате пострадали две женщины 50 лет и 21 года.