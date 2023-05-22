«Очень хорошая идея»: глава дипломатии ЕС о передаче F-16 Украине Глава дипломатии ЕС Боррель приветствовал решение G7 о подготовке к поставкам F-16 Украине

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует решение стран G7 о подготовке к поставкам Украине истребителей F-16, передает ТАСС. Он выразил надежду на то, что самолеты будут переданы Киеву в скором времени.

Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семерки», чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия, — цитирует агентство Борреля.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вопрос о передаче ВСУ истребителей практически решен. По его словам, идет обсуждение логистических нюансов.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в свою очередь сообщил, что Киев ожидает от Запада поставок нескольких десятков истребителей F-16. По его словам, передача самолетов будет осуществляться эскадрильями.