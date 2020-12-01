Оценка вакцины BioNTech-Pfizer может быть завершена к 29 декабря

https://static.news.ru/photo/dbaf7e00-33d0-11eb-9660-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/Sven Simon/Global Look Press

Заключение по вакцине от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer может быть предоставлено к 29 декабря, следует из сообщения пресс-службы Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА).

Европейское агентство по лекарственным препаратам может завершить оценку к внеплановой встрече, запланированной к проведению не позднее 29 декабря, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В то же время уточняется, что оценка вакцины производства Moderna может быть завершена к 12 января 2021 года, если представленные данные будут достаточно полными.

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась.

Вакцина может получить название Covuity. Компании зарегистрировали это название в органах ЕС ещё 30 мая, а также купили доменное имя covuity.com.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут. По его словам, руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.