Оценены вероятные сроки полного вымирания украинской нации Экс-нардеп Килинкаров предрек вымирание украинской нации через 50–60 лет

Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинской нации может грозить вымирание в течение ближайших 50–60 лет, предположил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, киевские власти даже после завершения конфликта вряд ли смогут обеспечить условия для повышения рождаемости в стране.

Демографы на Украине бьют тревогу. Говорят, что украинская женщина должна рожать не менее троих детей, чтобы сохраниться просто как этнос. При этом есть понимание, что на Украине экономическая и социальная ситуация на самом дне и конца боевым действиям не видно. В этих условиях рожать по трое детей украинки точно не намерены, — сказал Килинкаров.

По мнению бывшего нардепа, от властей Украины требуется предпринять решительные шаги для стабилизации демографической ситуации. Однако сделать их будет сложно, подчеркнул он.

Надо создавать условия для полноценного развития, давать людям возможность строить семьи, заводить детей. Но тут очень много факторов, которые влияют на все эти процессы. И я не уверен в том, что украинская власть, любая, даже та, что изберут после Владимира Зеленского, сможет такие условия создать, — подчеркнул политик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что существуют два реалистичных сценария завершения специальной военной операции на Украине, которые предполагают либо согласие Зеленского на условия России, либо отказ США от финансирования Украины. По его словам, оба эти варианта устраивают Россию, хотя имеют свои плюсы и минусы.