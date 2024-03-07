«Обоснованная тревога»: экономист предрек войну за питьевую воду в Европе Экономист Беляев не исключил серьезные конфликты в Европе из-за дефицита воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема дефицита питьевой воды в Европе существует давно, однако с каждым годом она становится все острее, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Он не исключил серьезные конфликты между странами ЕС за пресную воду, несмотря на кажущуюся продвинутость цивилизованного западного общества.

С каждым годом проблема становится все острее и очевиднее. Население Западной Европы растет, промышленность тоже потребляет много пресной воды. Обоснованная тревога. Как Европа собирается восполнять дефицит — сказать трудно, но какое-то решение будет найдено. Не исключено, что в Европе, несмотря на кажущуюся продвинутость цивилизованного общества, начнутся серьезные конфликты из-за пресной воды, — сказал Беляев.

Экономист напомнил, что в Африке доступ к пресной питьевой воде является одним из главных вопросов, а теперь эта тема коснулась Европы. Также большую роль в нехватке питьевой воды играет климатический фактор, а именно засуха, таяние ледников и обесснеживание. Однако европейские специалисты предлагают различные пути решения данного вопроса, начиная от проведения трубопроводов и заканчивая транспортировкой айсбергов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена опубликовать коммюнике, в котором предупредит о возможной вражде между странами Евросоюза в ближайшем будущем из-за нехватки воды. По данным газеты Politico, конфликты внутри европейской организации могут стать следствием глобального потепления, поскольку не все страны готовы к нему. Дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни, в том числе и основным видам экономической деятельности.