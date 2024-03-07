Еврокомиссия предрекла конфликты между странами ЕС из-за воды Politico: между странами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за воды

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия намерена опубликовать коммюнике, в котором предупредит о возможной вражде между странами Евросоюза в ближайшем будущем из-за нехватки воды, пишет газета Politico. Конфликты внутри европейской организации могут стать следствием глобального потепления, поскольку не все страны готовы к нему. Дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни: пище, инфраструктуре, здоровью человека и основных видах экономической деятельности, отмечает издание.

Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов, — говорится в сообщении.

ЕК таким образом планирует призвать страны объединения ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями. По сведениям издания, документ будет содержать первую европейскую оценку климатических рисков на основании отчета агентства по окружающей среде (ЕАОС).

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов заявлял, что глобальное потепление на Земле может ускориться из-за повышения температуры поверхности Мирового океана. Он также пояснил, что теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, так как от нагревания вода расширяется.