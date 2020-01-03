https://static.news.ru/photo/5f6ee0ca-2e49-11ea-90c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году получил более $210 тысяч дохода от студии «Квартал 95». Данные приведены в декларации, которая опубликована на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Как следует из документа, в конце декабря 2019 года украинский лидер получил выплату в размере 4,8 млн гривен ($205,9 тысячи) от самой студии, а также 104 тысячи гривен ($4,3 тысячи) в качестве компенсации за использование торговой марки.

«Квартал 95» является производителем развлекательных телевизионных передач, а также сериалов и фильмов. До избрания на президентский пост Зеленский возглавлял студию. После этого он заявлял, что ушёл из бизнеса.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против открытых публикаций в СМИ информации о доходах и имуществе российских парламентариев.