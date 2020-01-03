Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году получил более $210 тысяч дохода от студии «Квартал 95». Данные приведены в декларации, которая опубликована на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Как
«Квартал 95» является производителем развлекательных телевизионных передач, а также сериалов и фильмов. До избрания на президентский пост Зеленский возглавлял студию. После этого он заявлял, что ушёл из бизнеса.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против открытых публикаций в СМИ информации о доходах и имуществе российских парламентариев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен