Обещавшая не рожать британка стала мамой в 22-й раз

https://static.news.ru/photo/23b56a6c-77e2-11ea-bc09-fa163e074e61_660.jpg Сью Рэдфорд Фото: theradfordfamily/instagram.com

45-летняя жительница Великобритании Сью Рэдфорд родила 22-го ребёнка. Девочка весом 3,2 кг появилась на свет несколько дней назад.

О прибавлении в семье стало известно из поста на официальной странице Рэдфордов в Facebook. Теперь у Сью и её супруга Ноэля 12 дочерей и 10 сыновей.

Рэдфорд пообещала больше не рожать, как уже делала это ранее. После девятого ребёнка Ноэль проходил процедуру вазэктомии, однако потом восстановил необходимые для зачатия детей функции. Первый ребёнок пары появился, когда Сью было 14 лет. Сейчас Кристоферу 30 лет, и у него двое детей, отмечает The Sun.

Рэдфорд признавалась, что им с мужем очень тяжело растить столько детей, ведь семья не получает никакой помощи от государства, писал NEWS.ru.