Мужчина прогулялся в огромном костюме птицы по необычной причине NYP: британец прошел 85 км в необычном костюме, чтобы спасти редкий вид птиц

Фото: Christian Handl/Global Look Press

Кроншнеп

В Великобритании мужчина по имени Мэтт Тревельян решил привлечь внимание к проблеме исчезновения птиц, для чего совершил прогулку в гигантском костюме кроншнепа, сообщает New York Post. Отмечается, что он прошел в таком виде около 85 км.

В костюме было довольно просто ходить, так как он был очень легким, — сказал британец.

46-летний орнитолог-любитель создал костюм самостоятельно, используя бамбук, муслин и полистирол. На работу у него ушло три дня. Готовый костюм достигал 2,7 метра в высоту, а длина его клюва составила 3,6 метра. В таком виде мужчина отправился гулять по территории национального парка Йоркшир-Дейлс. Путешествие заняло два дня.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону семья покойного заводчика птиц передала его коллекцию пернатых орнитологическому парку. Покойный увлекался разведением птиц и за шесть лет собрал около 300 особей, включая редкие виды.

В Московском зоопарке между тем разрешили кормить водоплавающих птиц. Как пояснили в пресс-службе учреждения, для этого на территории установлены специальные автоматы с комбикормом. Также в зоопарке есть контактная зона, где можно пообщаться с козами и овцами, но сейчас она временно не работает из-за ремонта.