https://static.news.ru/photo/bd0641da-5250-11ea-8974-fa163e074e61_660.jpg Зоран Миланович Фото: Zoran Milanović/facebook.com

Зоран Миланович, который победил на президентских выборах в Хорватии, 18 февраля вступил в должность.

Об этом сообщает РИА Новости. На церемонии инаугурации новый президент выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что граждане Хорватии, независимо от национальной и религиозной принадлежности, должны чувствовать себя равными.

5 января Зоран Миланович, представляющий оппозиционную партию социал-демократов, победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 52,7% голосов. До него пост президента Хорватии занимала Колинда Грабар-Китарович.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман выразил радость из-за предстоящего визита в страну его российского коллеги Сергея Лаврова. По его словам, дипломат приедет в Загреб 28 апреля.