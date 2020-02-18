Зоран Миланович, который победил на президентских выборах в Хорватии, 18 февраля вступил в должность.
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5 января Зоран Миланович, представляющий оппозиционную партию социал-демократов, победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 52,7% голосов. До него пост президента Хорватии занимала Колинда Грабар-Китарович.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман выразил радость из-за предстоящего визита в страну его российского коллеги Сергея Лаврова. По его словам, дипломат приедет в Загреб 28 апреля.
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