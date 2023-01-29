Новый президент Чехии прибудет с визитом на Украину

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Павел

Избранный президент Чехии Петр Павел собирается приехать на Украину, передает портал pravda.sk. Предполагается, что это будет совместный визит политика в Киев вместе с главой Словакии Зузаной Чапутовой. Журналисты отметили, что она уже приветственно отреагировала на обозначенную инициативу.

Павел 29 января намерен позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Последний уже поздравил чешского избранного лидера с новой высокой должностью. Политик предложит Зеленскому, чтобы он и Чапутова нанесли совместный визит на Украину.

Президент Словакии, пишут СМИ, уже осведомлена об инициативе Павла. Она приветствует его идею.

Ранее стало известно, что японский премьер Фумио Кисида запланировал поездку в Киев в середине февраля. В рамках визита он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Кисида намерен осмотреть районы Украины, где ранее проходили бои. По итогам поездки ожидается совместное заявление Кисиды и Зеленского. Поездка в Киев важна для Кисиды из-за председательства Токио в «Группе семи» (G7) в 2023 году.