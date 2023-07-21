Новая серия взрывов прогремела в Одессе

Фото: Server Amzayev / Global Look Press

Новые взрывы произошли в Одессе, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Подробной информации о произошедшем нет.

По данным министерства, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать с 03:21 по московскому времени.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что Вооруженные силы РФ наносят удары возмездия в районе Одессы и области. По его словам, атаки производятся с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

Целями ВС РФ являются цехи производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области. Кроме этого, были ликвидированы объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ около населенного пункта Николаев. На Донецком направлении российские военные группировки «Юг» смогли отразить 16 атак украинской армии. За сутки ВС РФ уничтожили около 600 солдат ВСУ, 32 беспилотных летательных аппарата, две самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», пять гаубиц, артиллерийскую систему и три «Мста-Б» в районах Богдановки, Часового Яра и Дылеевки.