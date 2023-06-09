Норвежские ученые назвали причину разрушения Каховской ГЭС Ученые из института NORSAR сообщили, что в районе плотины Каховской ГЭС произошел взрыв

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

В день прорыва Каховской ГЭС сейсмические станции уловили сигналы взрыва, следует из данных исследователей норвежского института NORSAR, которые были опубликованы на сайте вуза. По словам ученых, время и местоположение сигналов совпадают с сообщениями в СМИ о разрушении плотины в Новой Каховке.

Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Оценка магнитуды — от 1 до 2, — говорится в исследовании NORSAR.

В нем ученые ссылаются на данные румынской измерительной станции BURAR, которая находится в 620 км от эпицентра.

По данным экстренных служб, более 14 тысяч домов в Херсонской области были затоплены после прорыва Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа подчеркнул, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.