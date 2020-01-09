Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что власти ждут от США объяснений по поводу того, почему был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом, — приводит слова политика Норвежское телеграфное бюро.
По её словам, власти не знают, почему Вашингтон принял такое решение. При этом критики от неё не последовало.
3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен