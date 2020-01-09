https://static.news.ru/photo/3ff40be6-32de-11ea-aa04-fa163e074e61_660.jpg Ине Эриксен Сёрейде Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что власти ждут от США объяснений по поводу того, почему был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом, — приводит слова политика Норвежское телеграфное бюро.

По её словам, власти не знают, почему Вашингтон принял такое решение. При этом критики от неё не последовало.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.