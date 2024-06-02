Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев NRK: Норвегия захотела отправить на родину 370 украинцев призывного возраста

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста, пишет издание NRK. По его данным, украинские беженцы стали серьезным бременем для Осло. При этом в Министерстве юстиции скандинавского государства отметили, что украинцы не имеют права на предоставление убежища лишь по причине того, что им грозит отправка на фронт.

Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии, — сообщили в Минюсте Норвегии.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего украинские уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.

Украинцы также едут в Польшу, Словакию и Венгрию. Часть уклонистов остается в этих странах, остальные отправляются в другие европейские государства. В конце апреля украинский МИД ввел запрет на оказание консульских услуг лицам призывного возраста за рубежом. Теперь они могут оформить загранпаспорт, только предоставив военный билет и для возвращения на родину.