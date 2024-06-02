Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста, пишет издание NRK. По его данным, украинские беженцы стали серьезным бременем для Осло. При этом в Министерстве юстиции скандинавского государства отметили, что украинцы не имеют права на предоставление убежища лишь по причине того, что им грозит отправка на фронт.
Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии, — сообщили в Минюсте Норвегии.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего украинские уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.
Украинцы также едут в Польшу, Словакию и Венгрию. Часть уклонистов остается в этих странах, остальные отправляются в другие европейские государства. В конце апреля украинский МИД ввел запрет на оказание консульских услуг лицам призывного возраста за рубежом. Теперь они могут оформить загранпаспорт, только предоставив военный билет и для возвращения на родину.