Норвегия ввела новые санкции против России Власти Норвегии ввели санкции против 30 чиновников и семи организаций из России

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Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России, передает ТАСС. Как сообщили в министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, рестрикции касаются 30 чиновников и семи организаций.

Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников, — сказала она.

В норвежском правительстве отметили, что рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

Ранее МИД Норвегии вызвал посла России в Осло Теймураза Рамишвили из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В ведомстве заявили, что присоединение территорий «нарушением международного права».

Норвегия с 22 сентября приостановила соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, следует из пояснения, опубликованного Иммиграционным директоратом королевства на своем сайте. Россиянам отменена часть послаблений, среди которых заполнение упрощенной документации, бесплатный или сниженный сбор за подачу заявки, сокращение времени рассмотрения документов и безвизовый режим для лиц с диппаспортами.