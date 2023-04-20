Ночные вспышки над Киевом напугали украинцев: что это было на самом деле Ракета, спутник, болид, инопланетяне? Что сияло над Киевом так ярко, что видно было даже в Белоруссии

Фото: Соцсети

Загадочные яркие вспышки в ночном небе Киева в ночь с 19 на 20 апреля напугали жителей украинской столицы. В городе была объявлена воздушная тревога. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сначала написал в соцсетях, что работает ПВО, но почти сразу удалил сообщение. Затем появилась версия, что вспышка над Киевом — результат падения на Землю спутника NASA. Однако позже выяснилось, что это был не спутник, по крайней мере не спутник NASA. Что же это было на самом деле?

Когда завыли сирены

Сообщения о белой вспышке в небе над Киевом появились 19 апреля примерно в 22 часа. На записях видно, как по ночному небу пролетает какой-то яркий объект. Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, завыли сирены воздушной тревоги.

Первым заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он призвал не беспокоиться и отметил, что «это не НЛО», в городе просто заработала система ПВО. Однако через некоторое время удалил пост, заявив, что позднее подробную информацию предоставят ВВС Украины.

В соцсетях стали писать о некоей ракете, которая то ли поразила один из объектов в городе, то ли была сбитой системой ПВО. Позже эти предположения назвали ошибочными. ВВС Украины предварительно связали вспышки в небе с «падением спутника/метеорита» и подчеркнули, что «в настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения» в направлении Киева нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Был ли это спутник NASA?

Чуть позже городская военная администрация следом за штабом ВВС сообщила, что вспышка связана не с работой ПВО, а с падением спутника, по предварительной информации, принадлежащего NASA. Воздушную тревогу объявили, чтобы предупредить об опасности падения обломков, при этом ПВО не была задействована, заявил глава военной горадминистрации Сергей Попко.

Сначала появилось предположение, что речь идет о старом американском спутнике Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) массой 300 кг, который был запущен в космос в 2002 году чтобы изучать вспышки на Солнце и корональные выбросы вещества из солнечной короны. Утверждалось, что после долгих лет пребывания в космосе спутник стал работать с перебоями, поэтому инженеры NASA решили приостановить его работу.

За несколько часов до появления ярких свечений в киевском небе в NASA действительно предупреждали, что 19 апреля в районе 16:30 мск RHESSI упадет на Землю. Согласно заявлениям специалистов NASA, спутник должен был сгореть в атмосфере, но некоторые обломки все же могли упасть на поверхность планеты. Однако маловероятно, что в Киеве видели именно их: обломки должны были упасть в океан. Также астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл уточнил, что случится это, скорее всего, в районе Южной Америки. И в любом случае траектория полёта RHESSI не проходит над Украиной.

Поэтому заявления киевских властей, что на город рухнул именно спутник NASA, вызвали множество вопросов. Более того, в NASA оперативно опровергли предположение, что это был их спутник. В ночь на 20 апреля представитель NASA Роб Маргетта в комментарии Би-би-си отметил, что когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник все еще находился на орбите. При этом никакой другой спутник NASA также не входил в атмосферу в указанное время.

Кстати, по оценкам NASA, риск того, что обломки спутника нанесут вред людям или строениям, «оценивается как 1 почти к 3000».

Фото: NASA Спутник RHESSI

Вспышка была видна даже из Белоруссии

Как заявил позднее официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат, вспышка также была замечена над соседней Белоруссией, на севере страны, и космическое агентство Украины заявило, что это, вероятно, связано с космическим телом, входящим в плотные слои атмосферы.

Украинский образовательный проект о космосе The Alpha Centauri предположил, что это мог быть болид — яркий метеор, выглядящий как огненный шар.

Скорее всего, до конца так и не выяснится, что же сверкнуло в небе над Киевом. Украинские власти заявляют, что изучением ситуации «должны заняться специальные службы». «Самое главное — это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша ПВО не применяла существующее вооружение», — подытожил Попко.