«Никакой президент»: Зеленского обвинили в неспособности защитить Одессу Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в неспособности защитить Одессу

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не способен защитить объекты инфраструктуры Одессы от ударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, разрушение таких объектов имеет тяжелые последствия для страны. Он также указал на некомпетентность команды главы государства, указав на его решение о замене министра обороны страны Алексея Резникова.

Не отбились в Одессе. <...> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. <...> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент, — сказал Соскин.

В ночь на 7 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Одесской области. В частности, они прозвучали в населенном пункте Килия. В этом городе находятся речной порт и крупный судостроительный и судоремонтный завод. Информации о пострадавших не поступало. Позднее в Сети появились кадры попадания беспилотников «Герань» по портовой инфраструктуре Измаила, также расположенного в Одесской области. Видео было снято с румынской стороны. По данным СМИ, порт Измаила используется для перевалки топлива, боеприпасов и оружия под прикрытием отгрузки сельскохозяйственной продукции.