Нидерланды запланировали новую процедуру против РФ по делу МН17

Нидерланды готовят новую юридическую процедуру в отношении России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17. Решение о её запуске должен принять новый состав правительства, которое сейчас формируется, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили , что новая процедура является для Амстердама «очень многообещающей». В вину России хотят поставить нарушение Чикагской конвенции, согласно которой «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолётов» и обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Пресс-секретарь МИД Нидерландов заявил, что в кабмине рассматриваются многие варианты юридических процедур.

Стратегия процесса является конфиденциальной информацией. Как только будет принято решение о дальнейших шагах, о нём будет объявлено кабмином, — пояснил он.

В RTL Nieuws подчеркнули, что к иску против России в ИКАО, вероятно, присоединиться и Австралия, 39 граждан которой находились на борту MH17.

Также источники издания сообщили о конфиденциальном брифинге, который прошёл в нижней палате парламента Нидерландов. Там «шаги для привлечения России к ответственности» поддержали некоторые депутаты.

Ранее стало известно, что следствие по делу о крушении МН17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства. Об этом заявил посол России в Королевстве Нидерланды Александр Шульгин. По его словам, Россия выступает за полноценное, беспристрастное, непредвзятое расследование обстоятельств случившейся трагедии.