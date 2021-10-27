Нидерланды расследуют 33 смерти после покупки «порошка для суицида»

Дело о смерти по меньшей мере 33 человек расследует прокуратура Нидерландов. Все эти люди ушли из жизни после приобретения так называемого порошка для суицида. Об этом сообщает издание Dutch News со ссылкой на информацию ведомства.
По данным издания, некий Алекс С. в июле 2021 года был
Как сообщает газета NL Times, порошок стал причиной смерти 15 человек. Причина смерти ещё 18 покупателей вещества
Также газета пишет, что подозреваемый является членом организации Cooperatie Laatse Wil, выступающей за самоопределение людей по поводу смерти. В ходе расследования также задержаны трое пособников подозреваемого.
По мнению прокуратуры, в период между 2018 и июнем 2021 года подозреваемый передал порошок примерно 700 гражданам.