Нидерланды расследуют 33 смерти после покупки «порошка для суицида»

Дело о смерти по меньшей мере 33 человек расследует прокуратура Нидерландов. Все эти люди ушли из жизни после приобретения так называемого порошка для суицида. Об этом сообщает издание Dutch News со ссылкой на информацию ведомства.

По данным издания, некий Алекс С. в июле 2021 года был задержан по обвинению в подстрекательстве к самоубийствам. Процесс по этому делу начался в нидерландском суде 27 октября.

Как сообщает газета NL Times, порошок стал причиной смерти 15 человек. Причина смерти ещё 18 покупателей вещества устанавливается .

Также газета пишет, что подозреваемый является членом организации Cooperatie Laatse Wil, выступающей за самоопределение людей по поводу смерти. В ходе расследования также задержаны трое пособников подозреваемого.

По мнению прокуратуры, в период между 2018 и июнем 2021 года подозреваемый передал порошок примерно 700 гражданам.