Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Фото: Swedish defense ministry

Власти Нидерландов приняли решение поставить Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Кайса Оллонгрен, также в Киев будут отправлены боеприпасы к ним и детали для обслуживания.

Нидерланды участвуют в проекте сотрудничества с США и Германией по поставкам на Украину ЗРК Patriot, включая боеприпасы, обучение и детали для обслуживания... Это означает, что Нидерланды поставят (Украине) две пусковые установки и некоторое количество ракет, — заявил Оллонгрен.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Также он сообщил, что назначил специальную инспекцию, которая должна оценить последствия решения по поставкам Leopard 2 Киеву, если оно все же будет принято. Министр также сказал, что Альянс продолжит снабжать Украину ЗРК Patriot, IRIS-T, БМП Marder и другими вооружениями, а также обучать военнослужащих ВСУ обслуживанию этой техники.

Журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден ранее сообщила, что самолет как минимум с 90 украинскими военными приземлился в аэропорту Оклахомы. В США украинцы будут проходить обучение работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Кроме того, Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации Patriot. Предприятие, производящее данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину.