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Власти Нидерландов приняли решение отказаться от названия Голландия, так как оно ассоциируется у людей с наркотиками и знаменитым кварталом красных фонарей.

Название Нидерланды будет применяться на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение в том же году. Таким образом правительство страны рассчитывает стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение «голландской культуры, норм и ценностей».

Кроме того, власти Нидерландов считают, что избавление от прежнего названия поможет представить страну как «разработчика передовых технологий для решения глобальных проблем», сообщает The Guardian.

Считается, что называть Нидерланды Голландией первым начал Пётр I.

Ранее News.ru писал о том, что власти Японии согласны обсудить с представителями Южной Кореи и КНДР вопрос о переименовании Японского моря. С призывом найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном к Токио обратилась Международная гидрографическая организация (МГО).